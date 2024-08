La piccola pesca in ginocchio | Invischiati nelle mucillagini Non si lavora più ora aiutateci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pesaro, 2 agosto 2024 – Il comparto dellaè in: le barcheno soloche danneggiano le reti e i motori, aumentano le spese e azzerano i guadagni. “La situazione è gravissima – spiega Luca Cava, portavoce deitori titolari di piccole imbarcazioni – nel mese di luglio siamo riusciti are sì e no per una settimana, per il resto tutto il lavoro è andato in fumo. La colpa è delle. Caliamo le reti ed esse si chiudono per la presenza di questo materiale viscoso che impedisce ai pesci di entrare e che ci toglie il lavoro”. Una situazione che si traduce “in un danno enorme per un comparto composto da famiglie che devono mantenere anche dipendenti. Passiamo più tempo a pulire le reti che are e questo ci ha provocato conseguenze molto serie. Non si può stare senzare tutto questo tempo”.