La lunga strada verso la parità di prezzo tra auto elettriche e endotermiche

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nel 2023 sono state immatricolate nel mondo quasi quattordici milioni dimobili, il trentacinque per cento in più rispetto al 2022 e sei volte tanto rispetto a cinque anni prima, dice l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea): senz’altro un buon passo avantila decarbonizzazione dei trasporti su. Il problema – o meglio, uno dei problemi – è che le vendite si sono concentrate per il novantacinque per cento in tre sole aree del pianeta: Cina (per il sessanta per cento), Europa (per il venticinque per cento) e Stati Uniti (per il dieci per cento). Altrove, anche in mercati sviluppati come il Giappone, i veicoli elettrici hanno fatto fatica a emergere.