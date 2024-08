Il memoir di Britney Spears arriva sugli schermi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 agosto 2024 – La vita didiventerà un film: gli studi Universal si sono aggiudicati i diritti d'autore suldella “principessa del pop”, “The Woman in Me”, con Jon Chu e Marc Platt, rispettivamente il regista e il produttore di “Wicked” coinvolti nel biopic. È stata la stessaad annunciare la realizzazione del progetto “segreto”, aggiungendo che Platt ha girato alcuni dei suoi film preferiti e invitando i fan a restare connessi per eventuali nuovi aggiornamenti. La Universal si è accaparrata i diritti battendo a un'asta la concorrenza di altre major. “The Woman in Me”, uscito lo scorso ottobre, ha venduto solo negli Usa oltre 2,5 milioni di copie.