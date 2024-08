Harris si aggiudica la nomination dem Biden | Non c' è decisione migliore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala, ha superato la soglia dei voti dei delegati necessari perrsi lacome candidata dei democratici alle elezioni di novembre. Lo ha annunciato il presidente del Comitato nazionale del partito, Jaimeon, dopo che nella giornata di ieri ha preso il via il processo di voto virtuale dei delegati. Le votazioni andranno avanti fino a lunedì, ma la vicepresidente è già oltre la soglia necessaria per confermare la sua corsa per la Casa Bianca. Laha già annunciato che accetterà formalmente laal termine delle procedure. «Sono onorata: accetterò ufficialmente laalla conclusione del processo di voto», ha detto. «Una delle migliori decisioni che abbia mai preso è stata quella di scegliere Kamalacome mia vice presidente.