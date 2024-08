Grandi notizie per Sinner | i fan non vedono l’ora

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 2 agosto 2024), la conferma che tutti aspettavano è arrivata a mezzo social: i tifosi non stanno nella pelle, questa sì che è una splendida notizia. Il timore più grande era che fosse una cosa tutt’altro che passeggera. Ma, per fortuna, il peggio sembra ormai alle spalle. Jannikè ufficialmente guarito dalla tonsillite che lo ha costretto a sventolare bandiera bianca alle porte delle Olimpiadi, tanto è vero che è già sbarcato in Canada ed è pronto a tornare in campo dopo qualche settimana di stop. Jannikha confermato la notizia spoilerata da Darren Cahill (LaPresse) – Ilveggente.itRinunciare all’Open – che quest’anno si giocherà a Montreal, che con Toronto ospita, ad anni alterni, i campioni dell’Atp e della Wta – avrebbe creato non pochi problemi, per cui è una vera fortuna che l’azzurro si sia ripreso in tempo per il primo appuntamento di agosto.