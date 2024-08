Giornalista storico politico | le anime di Spadolini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Giovanni, scomparso trent’anni fa, affermava di possedere trecorrispondenti alle sue passioni: lo, il, l’uomoe delle istituzioni. Giovane precoce, a soli nove anni aveva scritto su un quaderno di quarta elementare il suo primo "libro", a penna, Avvenimenti e personaggi importanti della storia d’Italia; al ginnasio diffondeva fra i compagni di classe un giornalino, Il mio pensiero, alla maniera del suo mentore Piero Gobetti. Laureato in giurisprudenza, entra subito nel giornalismo che conta: nel 1948 è a Roma con Mario Missiroli, e l’anno successivo collabora fin dal primo numero al Mondo di Mario Pannunzio. Non ancora trentenne assume la direzione de il Resto del Carlino, che terrà per tredici anni, vissuta "come un sacerdozio o una missione".