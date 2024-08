Francesco Rientra | Si Presenta in Procura e Va dai Nonni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Chieti - La vicenda di, il 15enne scomparso da sabato scorso, si è conclusa con un ritorno inaspettato. Dopo una settimana di ricerche e appelli disperati da parte della madre, il giovane si èto ieri alladi Vasto, accompagnato dall'avvocato Antonello Cerella. La decisione didi non tornare a casa, nonostante i tentativi di riconciliazione della madre, ha spinto il legale a consigliare un ritorno sotto la supervisione delle autorità. Il Rientro e la Nuova Sistemazioneaveva contattato la madre, esprimendo chiaramente la sua intenzione di non fare ritorno a casa, nonostante il forte clamore mediatico e le preoccupazioni espresse pubblicamente. L'intervento dell'avvocato è stato cruciale per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e per prevenire eventuali accuse legali nei confronti del giovane.