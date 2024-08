Fabo l’inizio è in salita Gennaio da brividi per La T Tecnica Gema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il puzzle della Serie B Nazionale 2024-2025 è finalmente completo. Dopo la prima giornata svelata in anteprima mercoledì, ieri la Lega Nazionale Pallacanestro ha pubblicato i restanti trentasette turni in cui si articolerà la regular season del terzo campionato cestistico italiano, al via il prossimo 29 settembre. Un calendario a suo modo storico, perché il primo con asimmetria fra gare di andata e gare di ritorno, che dunque non corrisponderanno esattamente.