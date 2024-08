Devo lasciare Amici è un dolore grande Maria De Filippi riceve la brutta notizia

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il pubblico di telespettatori di Canale 5 non la dimenticherà mai nei panni di esperta e attenta insegnante nella scuola didiDe. La sua avventura all’interno dello storico talent show, purtroppo, si è conclusa in maniera del tutto obbligatoria e forzata. Ed oggi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Gli affezionati spettatori didiDenon si sarebbero mai aspettati così tanti retroscena e naturalmente, adesso che l’ormai ex insegnante della trasmissione ne ha parlato, apertamente, una volta per tutte se ne continuerà a discutere a lungo sui social. La sua ‘cacciata’. Le gioie, le dolorose delusioni. “ConDesono stati degli anni meravigliosi della mia vita. L’addio? Un. Ero affezionata a, a Sabina Gregoretti, al ragazzi, allo staff. Come mai non ci sono più? Obbligata.ha tolto la recitazione.