Claudia Schiffer musa moderna e intrigante per Ermanno Scervino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Lavorare conè stato molto piacevole, lei è una grande professionista e una donna molto simpatica, seria, bellissima". Cosìparlando della supertopche ha scelto come protagonista della sua campagna per la collezione dell’autunno-inverno 2024-2025. Dopo tante modelle eccezionali che hanno dato volto e corpo alla seduzione firmata– da Natalia Vodianova a Joan Smalls, da Kate Moss a Vittoria Ceretti, Bianca Balti, Irina shayk e Elisa Sednaoui – ecco ora la campagna con lascattata a Londra poco tempo fa dagli amici fotografi di fama internazionale Luigi & Iango sotto la direzione artistica dello stesso stilista fiorentino con lo styling di Sissi Vian. Con loro anche l’amminstratore unico Toni Scevino che è in partenza per un giro di lavoro in Cina, Singapore, Dubai e Arabia Saudita.