Cinema dal 17 al 24 agosto il XXIII Concorto Film Festival

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 ago. (askanews) – Dal 17 al 24, laedizione di, ilinternazionale del cortometraggio, riconosciuto come uno tra i più importanti e storici appuntamenti del settore a livello continentale. Saranno 45 inella selezione ufficiale, di cui 22 diretti da registe donne, che competeranno per l’Asino d’Oro, a fronte di 2412 candidature pervenute. Sono 28 i paesi rappresentati e 25 le anteprime nazionali, 92 ifuori concorso, 3 concerti e 1 sonorizzazione dal vivo. Otto giornate nel cuore della Via Emilia, nello scenario naturale del Parco Raggio di Pontenure (PC), da sempre casa della manifestazione.