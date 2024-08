Una favola bellissima La scalata della Zenith dalla Uisp alla serie D | Adesso arriva il bello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024)D. Un sogno diventato realtà per laPrato e per tutta la sua dirigenza, ufficialmente ripescata nell’Olimpo dei campionato dilettanti italiani epronta, da matricola terribilecittà, a difendere assieme con l’Ac Prato i colori e il buon nome del territorio pratese nel Belpaese. Ne sono passate di domeniche, trascorse fra campi improbabili di località sperdute e stadi ancora intrisi di antico blasone, da quando nel 2010, un gruppo di amici decise di iniziare a coltivare un sogno, per tentare di diventare un punto di riferimento del calcio cittadino a livello giovanile e di prima squadra, partendo dal gradino più bassoscala sportiva. Una storia che Carmine Valentini, rimasto presidente ininterrottamente, affiancato da Enrico Cammelli e da Fausto e Giuseppe Rotondo nel consiglio direttivo, racconta con orgoglio ed emozione.