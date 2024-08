Turista bergamasco trovato morto in un bed&breakfast a Sassari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Bergamo – Giallo in Sardegna: undi 51 anni è statoall’interno della sua camera in un un bed&breakfast nel centro storico di. L’uomo. arrivato martedì sera (30 luglio), non era mai uscito dalla stanza e così, insospettiti, ieri sera i titolari del bed&breakfast sono andati a chiamarlo. Non ricevendo risposta, hanno allertato le forze dell’ordine e sul posto sono giunti, insieme ai soccorritori del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno sfondato la porta ed è stato cosìil cadavere dell’uomo, disteso sul letto senza apparenti segni di violenza. Potrebbe dunque essersi trattato di un malore, oppure di un gesto volontario. Per fare luce sulla situazione, il pm di turno Giovanni Porcheddu ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia.