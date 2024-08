Star Wars | Skeleton Crew svelata la data di uscita e le prime immagini della serie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 1 agosto 2024)ladie leAlcunee un poster trapelati di recente ci hanno permesso di dare un primo sguardo ai personaggi principaliprossimalive-action diLucasfilm,, e grazie ad alcune foto promozionali ufficiali, ora abbiamo uno sguardo molto più chiaro sul misterioso Jod Na Nawood di Jude Law e sui bambini che prende sotto la sua protezione. “Mi sono divertito moltissimo a realizzarlo con tutte le persone coinvolte“, ha dichiarato l’attore in un’intervista a People, parlandocollaborazione con i suoi giovani compagni di cast. “I quattro in particolare che hanno lavorato a stretto contatto con me sono stati divertentissimi e incredibilmente professionali, e sono immensamente orgoglioso di far parteloro squadra“.