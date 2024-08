Squid Game 2 | nel teaser italiano con la data di uscita ricominciano i giochi

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo tre anni di attesa Netflix ha finalmente rilasciato iltrailer per la seconda stagione di, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 26 Dicembre, ma le sorprese non finiscono perché proprio nello stessoè stata annunciata la terza stagione conclusiva in arrivo per il 2025.è la serie più vista della storia su Netflix, nominata a 14 Emmy di cui 6 vinti, tra le quali anche quella per miglior attore protagonista, è il k-drama dei record che ha portato a consolidare l’influenza della cultura pop sud coreana in occidente, strada che, in ambito cinematografico, era stata aperta poco prima dalla vittoria agli Oscar di Parasite.