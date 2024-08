SOTTOSOPRA ON THE DANCEFLOOR di MALIKA AYANE fuori il 2 agosto

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 1 agosto 2024) Venerdì 2esce l’EP “(on the)” diche contiene tre versioni inedite dell’ultimo singolo “”. Il 10 novembre partirà da TrentoA TEATRO 2024, il tour nei teatri che toccherà anche le cittàdi Torino, Milano, Mestre (VE), Bologna, Spoleto (PG), Firenze, Senigallia (AN), Roma e Napoli. Da domanil’EP “(on the)” diVenerdì 2esce (Woodworm Publishing under exclusive license to M.A.S.T./Believe) di. L’ultimo singolo “”, pubblicato lo scorso aprile, si riscopre in tre nuove versioni remixate da dj e produttori del panorama musicale italiano e internazionale.