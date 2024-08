Scompenso cardiaco | al Frangipane primo impianto di ultima generazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiNuovo importante risultato per la Cardiologia interventistica del P.O. di Ariano Irpino, fortemente voluta dal Direttore Generale dell’ASL di Avellino, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante. All’Ospedale Sant’Ottone-Bellizzi è stato impiantato ilcaso di nuovo dispositivo Optimizer® Smart Mini diper la terapia elettrica per locronico, tramite la terapia di modulazione di contrattilità cardiaca, nota come terapia CCM. Ad essere operata è stata una paziente di 70 anni che soffriva dicronico refrattario alla terapia medica ottimizzata, con multipli ricoveri pere non trattabile con altri tipi di interventi. L’intervento didel dispositivo è simile ad undi pacemaker ed è stato eseguito in anestesia locale.