Rifiuti spot differenziata sui lidi balneari di Torre del Greco

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnoper promuovere la raccolta. È quello in diffusione presso ididel. L’iniziativa mira ad incentivare e promuovere le buone pratiche legate al riciclo. Tra le novità presentate ci sono il “pesce mangiaplastica” in ferro e le isole ecologiche a quattro moduli installati presso i vari stabilimenti. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Velia Ambiente e l’amministrazione comunale, è nata per sensibilizzare i cittadini sulla raccoltaanche durante il periodo delle vacanze. La campagna vuole sottolineare come sia fondamentale mantenere comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente anche nei momenti di svago e relax.