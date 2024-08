Piazzarola sceglie Gioia | Dedicata a mio padre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un medico legale sarà la dama dellaper la Quintana di agosto. Si tratta della 34ennePiccinini, che con il suo sorriso e la sua eleganza ingentilirà il corteo storico biancorosso nell’edizioneal patrono e nell’anno del Settantennale. A presentarla, emozionati, il caposestiere Carlo Bartoli e il console Gigi Morganti, in presenza del cavaliere Davide Dimarti. Figlia di Toti Piccinini, storico sestierante piazzarolese e coordinatore di corteo,è anche mamma della piccola Aurora, la sua bambina di appena un anno. "Per me è un grande onore aver ricevuto questo incarico, anche perché respiro il clima della Quintana sin da quando sono nata – racconta la dama della–. Nel 1997 partecipai la prima volta alla sfilata, come paggetta. Poi ho fatto anche la damigella fino al 2016.