Pergola minoranza attacca | La giunta è ferma

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Ci sono 800mila euro dell’avanzo di amministrazione del consuntivo 2023 che dopo il ‘blocco elettorale’ sono ora spendibili per investimenti, ma la nuovanon li utilizza". E’ la critica all’esecutivo Sabatucci mossa dai consiglieri Simona Guidarelli, Nada Briscolini, Graziano Ilari e Marco Oradei del gruppo di. "Una somma cospicua che l’attuale amministrazione si è ritrovata in eredità – spiegano – e che sta lasciando, senza cantierare lavori che sarebbero estremamente utili. Neanche nell’ultimo consiglio comunale il sindaco Sabatucci e la sua squadra hanno inserito punti all’ordine del giorno per finanziare con queste risorse opere importanti, come ad esempio la sistemazione delle strade Cappuccini e Saline, del parcheggio di viale Kennedy e dell’incrocio in località Osteria del Piano.