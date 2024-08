Pentathlon la squadra azzurra fa rotta verso le Olimpiadi con sogni di gloria importanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ci siamo. Iniziano ufficialmente i Giochi Olimpici di Parigi 2024 anche per la nostra formazione dimoderno. Le gare inizieranno solamente nella giornata dell’8 agosto, per cui i nostri alfieri hanno avuto qualche giorno extra di allenamenti a disposizione, per presentarsi nel migliore dei modi alla kermesse con i Cinque Cerchi. La nazionale italiana è reduce da una settimana di lavoro intenso. Si è concluso, infatti, un Training Camp per Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Cicinelli (Carabinieri) che assieme ad Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), terza italiana qualificata per Parigi, si sono ritrovati dal 22 al 28 luglio presso gli impianti dello Sports Training Village (STV) dell’Università di Bath, in Gran Bretagna. Il gruppo azzurro, aspetto decisamente importante, si è allenato con i colleghi inglesi, tedeschi, egiziani, lituani e svizzeri.