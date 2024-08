Parigi 2024 D’Amato | C’è solo gioia ho fatto quello che potevo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Hoche, e c’è. Essere dietro ad atlete di questo livello è già tanta roba. C’èda imparare da loro, sono davvero soddisfatta, soprattutto perché me la sono giocata fino alla fine, non pensavo nemmeno di arrivarci”. Queste le parole di Asia, quarta nell’all around di ginnastica artistica alle Olimpiadi di, nella gara vinta dalla statunitense Simone Biles. “Adesso possogiocarmela nelle prossime finali, dando il meglio di me, con serenità – ha aggiunto -. Sono già contentissima così, anche perché alle scorse Olimpiadi hol’all around. Rispetto a prima sono un po’ più consapevole, ma continuo a lavorare a testa bassa e a fare le mie cose”.