Olimpiadi | le donne del fioretto si arrendono agli Stati Uniti è argento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) NulL’Italia ha perso la finale nelfemminile a squadre contro gli. Le azzurre Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo, che è entrata per il settimo attacco, hanno conquistato la meda d’, uscendo sconfitte con un punteggio di 45-39 in una finale che è stata combattuta solo nella prima parte.Leggi anche: Alice Bellandi oro nel judo: “Un sogno”. E festeggia baciando la fidanzata La dinamica della gara Le gare a squadre di scherma sono composte da 9 assalti, in cui si alternano le tre schermitrici titolari, con una riserva disponibile. Ogni assalto dura 3 minuti, e vince chi arriva prima a 45 stoccate o chi ne ha fatte di più al termine dei 9 assalti. L’ultimo pareggio è stato raggiunto sul 12-12 grazie a una serie di stoccate di Alice Volpi.