Olimpiadi fioretto d’argento | le azzurre sconfitte solo in finale dagli Stati Uniti

(Di giovedì 1 agosto 2024) Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. Sono ledelfemminile,solamentenelladella gara a squadra. Dopo il doppio oro di Alice Bellandi nel judo e di Giovanni De Gennaro nella canoa slalom, l’Italia chiude la sesta giornata di Parigi 2024 con un’altra mea, seppure non del metallo più prezioso: è il podio azzurro numero 16 a questi Giochi Olimpici. Dopo l’impresa della spada femminile, anche ilregala alla scherma italiana un’altra mea al Grand Palais di Parigi, che riscatta almeno in parte le polemiche e le delusioni per una prova individuale senzasul podio. L’Italia è arrivata allabattendo agevolmente l’Egitto ai quarti e poi il Giappone in semi