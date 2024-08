Olimpiadi Angela Carini abbandona il ring contro Imane Khelif | il motivo VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 1 agosto 2024)Parigi pugilato,hato ile non ha disputato l’incon. Dopo pochi secondi di combattimento,ha deciso di ritirarsi dall’inl’algerina. Dopo che i giudici hanno confermato la sua decisione con il verdetto ufficiale, l’atleta italiana si è inginocchiata sule ha pianto. ( dopo le foto)(blue, female) abandons fight against(red, male) a few minutes into fight /1 pic.twitter.com/yOIvZkDaow— FairPlayForWomen (@fairplaywomen) August 1, 2024 L’intraè oggetto di polemica da giorni, per la particolare condizione della “iper-sessuale” algerina. La pugile, dopo aver combattuto per anni in carriera nella fila maschili, è stata ammessa alla competizione olimpica tra le donne.