Multano il cane eroe dei pompieri ma aveva salvato un’anziana

(Di giovedì 1 agosto 2024) Porto Sant’Elpidio, 1 agosto 2024 – Il proprietario non avrebbe adottato tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività da parte del suo, pertanto i rangers di Porto Sant’Elpidio, che non sarebbero altro che le guardie zoofile, hanno fatto recapitare la multa al padrone. Peccato che quell’animale fa parte della squadra ricerca persone dei vigili del fuoco di Fermo e stava compiendo il suo lavoro. Una notizia che ha dell’incredibile e che ha visto il suo comico epilogo in questi giorni. Ma andiamo per ordine. Era il 9 giugno scorso e tra Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare scatta il piano ricerca persone scomparse della prefettura: c’èche non si trova dalla sera precedente. Al mattino grazie all’intervento di Ziva, un esemplare femmina dei vigili del fuoco, la scomparsa viene ritrovata e condotta sana e salva a casa.