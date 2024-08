Millennial e Generazione X corrono un rischio maggiore di contrarre 17 tumori diversi lo studio su Lancet

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Le nuove generazioniundiquasi una ventina dirispetto alle generazioni che le hanno precedute. Secondo unocondotto su decine di milioni di diagnosi, i cosiddetti, cioè i nati tra il 1986 e il 1995, e laX, ovvero i nati tra il 1965 e il 1985, hanno maggiori probabilità di sviluppare 17 forme di cancro rispetto alladei Baby Boomer del Secondo Dopoguerra. Tra i 17 tipi di tumore individuati nellopubblicato sulla rivista ThePublic Health, rientrano alcune delle forme più letali, come il cancro al colon, al pancreas e al fegato. Anche se gli scienziati non sono del tutto certi di cosa si celi dietro questo aumento, ritengono che tra i fattori responsabili almeno in parte ci siano l’obesità e il consumo eccessivo di alcolici.