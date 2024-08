Maxi incendio a Roma In fuga dalle case evacuata la Rai | Rogo partito dal campo abusivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Le fiamme, forse partite da un accampamento, che si propagano al sottobosco, poi ai pini e agli eucalipti e la collina di Monte Mario brucia. Sei palazzine evacuate, in 40 allontanati dal vecchio Osservatorio astronomico, la Rai di via Teulada fatta sgomberare col panico che irrompe nelle dirette che vengono sospese. Il pomeriggio di fuoco persembra essere iniziato in un piccolo ritrovo di senzatetto sulle pendici della collina che porta all’attuale sede dell’Istituto nazionale di Astrofisica, un tempo Osservatorio, e a uno dei panorami più gettonati di. Le alte temperature e il vento caldo alimentano le fiamme e in poco tempo, complice la resina dei pini, l’divampa imponente e minaccia persino la cittadella giudiziaria di piazzale Clodio dove però magistrati e avvocati continuano a lavorare.