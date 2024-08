Lutto nella musica addio per sempre al famoso cantante

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilmusicista americano ma residente da tempo in Italia, è mortonotte tra martedì 30 e mercoledì 31 luglio 2024 all’età di 74 anni. In più di cinquant’anni di carriera, il musicista aveva collaborato con le più grandi voci mondiali nel mondo del soul, blues, r&b e jazz. Ad annunciarne la scomparsa la moglie, che ha scritto un commovente messaggio sui social. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Olimpiadi, Giorgia Meloni interviene sul caso Carini Leggi anche: Tragedia a Cermenate, morto il bimbo di 4 anni finito sul fondo della piscina Arthur Miles è morto, Orsenigo piange ilmusicista soul Arthur Miles è morto all’età di 74 anni a Orsenigo, in provincia di Como. L’uomo, originario di Indianapolis, negli Stati Uniti, ha vissuto per tanti anni in Italia.