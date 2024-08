Lodi accusato di maltrattamenti in famiglia si avvicina alla ex nonostante i divieti | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 - Non rispetta il divieto dimentomoglie e finiscee infine allontanato dsua città. La squadra mobile diil 29 luglio haun uomogiano di 62 anni. L’interessato èdi aver violato il divieto dimento all'ex convivente. Il Tribunale diaveva emesso a suo carico, a gennaio, il provvedimento del divieto dimentopersona offesa a meno di 150 metri. Ma, secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, l’uomo, in più occasioni, si era comunqueto all'ex convivente, madre dei suoi due figli. Nella giornata dello scorso lunedì, però, la polizia ha rintracciato l'uomo a 50 metri dall'abitazione della sua ex compagna, fermandolo e accompagnandolo così presso gli uffici della Questura per l'arresto in flagranza di reato previsto in materia di "Codice Rosso e violenze di genere".