L' ipocrisia è servita | i ristoranti tagliano la plastica ma mettono a tavola le piante di plastica

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 1 agosto 2024) Fuori lamono uso, dentro ledi. Sembra una supercazzola, direbbe un certo conte Mascetti nella Firenze di Mario Monicelli e invece è la realtà: esce daisotto forma di utensili e contenitori, rientra nella veste di. Una contraddizione, peraltro altamente simbolica, che contamina ormai in maniera dilagante gli arredi dei nuovi locali.di? «Sì, perché sennò poi chi le innaffia! Oppure, sono troppo alte, non ci arriviamo a mantenerle e poi si rovinano». Queste le due risposte più comuni che si ottengono dai ristoratori quando si fa notare che, nel 2024 e in piena fase di normative plastic free, quelledimesse ovunque sono fuori tema e fuori luogo. Soprattutto in un ristorante o in una pasticceria, in un forno o in un bar, ovvero attività che custodiscono sempre un sano messaggio di genuinità.