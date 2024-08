Liguria Toti | processo alla politica ho coscienza a posto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Milano, 1 ago. (askanews) – “Ci difenderemo da ogni accusa, con ladi chi non ha mai intascato un centesimo dei liguri, ma lasciamo unapiù ricca: di lavoro, di opportunità, di speranze. Quello che è accaduto in questi tre mesi è un: ai finanziamenti, trasparenti e legali, agli atti, anch’essi legali e legittimi, che abbiamo ritenuto necessari e utili a far crescere la nostra terra”. Lo ha scritto sui social il presidente dimissionario della Regione, Giovanni, dopo la sua liberazione dagli arresti domiciliari. “Tutto questo sarà tema di confronto in tribunale. Soprattutto spero sia oggetto di vera e definitiva riflessione della. Dellatutta o, almeno, di coloro che non ritengono di usare opportunisticamente la giustizia a scopo politico.