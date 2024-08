L’estate a Cesenatico è sulla cresta dell’onda Successo per il 13esimo trofeo ’Sup Race’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) La spiaggia di Ponente disi è trasformata per un giorno nel palcoscenico di un’emozionante gara di Stand up paddle (Sup), organizzata dal Windsurf Clubcon in testa la presidente Elena Balestri. L’evento, atteso con grande trepidazione dagli appassionati di questo sport che è in crescita, ha visto la partecipazione di 78 atleti. La competizione è iniziata con una Speed Race per gli under 14, vinta dagli atleti di casa Edoardo Casadei e Giorgia Saragoni. A seguire si è svolta una divertente gara di Megasup sullo stesso percorso, vinta dalla squadra DeltaSup di Lido di Volano. Interessanti anche le gare della Long distance di 2,5 e 5 chilometri, accompagnate da un impegnativo vento di scirocco che ha messo a dura prova i concorrenti.