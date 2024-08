Laureus Charity Night torna a Milano

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) In onda il 5 settembre Lacelebra la sua decima edizione il 5 settembre a, presso il teatro Franco Parenti. Questo evento annuale raccoglie fondi per la FondazioneSport for Good Italia ETS, sostenendo migliaia di bambini attraverso lo sport. Il claim di quest’anno, “Io Sono”, invita i partecipanti a identificarsi con i giovani aiutati dalla fondazione. La serata sarà condotta da Federica Masolin e Pierluigi Pardo, con il catering a cura di GUD e supervisionato dallo chef stellato Stefano Cerveni. Tra i partecipanti figurano sportivi e celebrità, tra cui Viola Sella, la Nazionale Juniores di Ginnastica Artistica, e ex rugbisti come Marco Bortolami e Sean Fitzpatrick. Un’asta benefica è stata aperta su Memorabid, con cimeli come le scarpe autografate di Ambra Sabatini e la maglia del Chelsea firmata da Andriy Shevchenko.