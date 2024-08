La Scandinavia come il Mediterraneo | ecco come la Svezia adesso scommette tutto sul vino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 1 agosto 2024) In principio furono i romani a portare la vite in Europa settentrionale e farla crescere in Inghilterra. Oggi però il cambiamento climatico ha spostato la frontiera geografica della viticoltura ben più a nord. La prova è l’exploit nella produzione didella, che negli ultimi cinque anni ha raddoppiato il numero di ettari coltivabili a vite, puntando a sviluppare una vera e propria industria vitivinicola locale. Una cosa impensabile solo fino a pochi anni fa, ma che tra temperature sempre più calde, tecniche di vinificazione sempre più sofisticate e varietà di uve sempre più adatte a questi ambienti, ha allargato il mercato di chi crede che il settore vitivinicolo in terra scandinava possa diventare il business del futuro.