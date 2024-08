Khamenei ordina di colpire Israele | Vendicheremo Haniyeh L’Iran si prepara a contrattaccare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nella capitale iraniana, Teheran, oggi 1 agosto 2024 si terranno i funerali di Ismail, leader di Hamas, assassinato durante un attacco missilistico che ha animato gli animi, sollevato onde di rabbia e promesse di vendetta contro. L’ayatollah Aliguiderà la cerimonia, mentre il mondo osserva con timore l’evolversi della situazione. Russia, Cina e diversi paesi arabi hanno condannato l’azione dello Stato ebraico. L’uccisione diè vista come un’umiliazione perperché avvenuta proprio in suolo persiano e ha intensificato le tensioni in Medio Oriente. Tutto questo succede mentre si teme checontrattacchi da un momento all’altro. Escalation di violenze a Gaza Intanto, l’orizzonte mediorientale si tinge di rosso.