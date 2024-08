Infortunio Taremi che tegola per l’Inter | l’attaccante si ferma

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mehdiè stato uno dei principali protagonisti nella fase di preparazione delalla prossima stagione. Il calciatore ex Porto si è messo in mostra con gol e buone prestazione ma le ultime ore sono state di preoccupazione per le condizioni fisiche. “Mehdisi è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”, si legge sul sito del club nerazzurro. L'articolo, chepersiCalcioWeb.