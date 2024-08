Incidente nel Reggiano 3 feriti e traffico bloccato sulla Ss 63

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Reggio Emilia, 1 agosto 2024 – Gravi ripercussioni alper unavvenuto stamattina, poco prima delle 9, a Vezzano sul Crostolo, all'altezza del km 99,500Statale 63 'Valico del Cerreto', in provincia di Reggio Emilia. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli: si registrano tre, dei quali due portati all'ospedale; stando ai primi accertamenti, non risulterebbero essere in pericolo di vita. Ilin entrambe le direzioni sull'importante arteria che connette città e Appennino. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.