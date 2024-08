Il villaggio Olimpico non soddisfa | Non si mangia bene e non c’è l’aria condizionata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’ha fatto presente Thomas Ceccon Dopo la mancata finale nei 200 dorso, Thomas Ceccon si è soffermato sulle condizioni del. “Simale, fa caldo e non c’è. Molti atleti si spostano e se ne vanno”. L’argomento deltiene banco da prima che iniziassero i Giochi Olimpici. A destare perplessità, la scelta Green ma sicuramente non ideale, di non mettere i condizionatori. Le Federazioni, di loro sponte, hanno così deciso di noleggiare i climatizzatori ma evidentemente non sembra è bastato. Leggi anche: Thomas Ceccon: chi è l’altro golden boy del nuoto azzurro Ceccon poi ha chiarito di non voler cercare nessun alibi: ” “Sottolineo che non vuole essere una giustificazione o un alibi, tutti stiamo vivendo le medesime situazioni e siamo nelle stesse condizioni. Una cosa che probabilmente molti non sanno ed è giusto raccontarla”.