Gudmundsson la Fiorentina accelera | la formula! Inter tagliata? ? SI

(Di giovedì 1 agosto 2024)ta forte dellasu Albert. La pista è molto calda, riferiscono da Sportitalia, e nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti. L’rischia di esseredefinitivamente. SVOLTA – Albertpresto potrebbe lasciare il Genoa per andare non all’, bensì alla. I viola, scrive Gianluigi Longari di Sportitalia, nelle prossime ore avranno nuovi contatti col Grifone per dare un’ta definitiva all’operazione. Si lavora su un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro. Dunque, qualcosa in meno rispetto ai 30 richiesti inizialmente. Inoltre, ieri sera a Sky Sport, aveva parlato di, ma anche di Josep Martinez, ceduto all’, lo Sporting Director del gruppo facente capo al Genoa 777 Partners: Johannes Spors.