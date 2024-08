Gli abusi e la rapina per recuperare i filmati | arrestati due preti per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 agosto 2024)duepersessuali eai danni di due vittime maggiorenni che avevano filmato le violenze Prima gli, poi laorganizzata perdelle violenze. Ci sono anche due frati tra le sei persone finite in manette. Gli arresti sono stati effettuati dai carabinieri di Afragola (Napoli) nell’ambito di indagini su unache secondo la Procura di Napoli Nord sarebbe stata fatto su mandato di uno dei due frati per nascondere deglisessuali ai danni di due vittime maggiorenni. Vittime che sui rispettivi cellulari avevano salvato «immagini e chat a dir poco imbarazzanti che avrebbero potuto creare seri problemi ad alcuni frati dei monasteri in cui avevano lavorato le stesse vittime».