Elisabetta Gregoraci beccata con Basciano amore al capolinea con Fratini?

(Di giovedì 1 agosto 2024) Storia d’finita trae Giulio? Lei pizzicata conAlessandrotra coccole e tenerezze a Capri, conè finita? Sembrava procedere a gonfie vele la storia d’trae Giulio, il loro rapporto però potrebbe aver preso una brutta piega nell’ultimo periodo. Copertina Diva e Donna Lei nell’ultimo numero del settimanale Chi parlando del fidanzato ha rivelato: “Con Giulio va tutto bene, da questo punto di vista sono noiosa, è così da due anni. Se sono per la famiglia allargata? Ancora è presto per parlarne, è un passo che va fatto con i tempi e i modi giusti per me. La mia relazione e la mia famiglia sono due componenti che fanno già parte della mia vita e che già convivono”.