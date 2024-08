Ecco i 14 fattori di rischio demenza combatterli previene la metà dei casi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – Quasi ladeidipossono essere prevenuti o ritardati contrastando 14difin dalla prima infanzia. E’ la sfida lanciata da un nuovo report della Commissione Lancet per la prevenzione, gli interventi e la cura della, un’emergenza sanitaria in crescita con il progressivo invecchiamento della popolazione. Si prevede che entro il 2050 nel mondo i malati saliranno a 153 milioni, il triplo rispetto ai 57 milioni del 2019, ricordano su ‘The Lancet’ gli esperti che – in base alle ultime evidenze disponibili – hanno aggiornato la lista deidiaggiungendo 2 nuove voci: alti livelli di colesterolo ‘cattivo’ Ldl a partire dai 40 anni; perdita della vista, non corretta, in età avanzata.