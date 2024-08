Decreto Carceri | al via la conversione in legge

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’Aula del Senato ha approvato con voto di fiducia laindel, varato a inizio luglio dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Ilha ottenuto 104 voti favorevoli e 73 contrari e dovrà essere esaminato dalla Camera per l’approvazione definitiva. Il testo mira a risolvere i problemi cronici del sistema penitenziario, come il sovraffollamento e la carenza di personale. Tra le misure incluse, si prevedono pene alternative nelle comunità di recupero per i detenuti tossicodipendenti, l'uscita anticipata per i detenuti ultrasettantenni e degli interventi per ridurre il numero di detenuti in carcerazione preventiva. Ma i problemi del sistema penitenziario italiano sono complessi e radicati da lungo tempo, come dimostrano chiaramente i dati attuali.