Corte conti il Pnrr spinge le entrate delle regioni nel 2023

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLeregionali, soprattutto quelle tributarie, sono aumentate, nel, anche in virtù dei fondi, dopo un calo 2022 dovuto alla fine dei trasferimenti statali straordinari per l’emergenza. Le risorse sanitarie assegnate allenon compensano, tuttavia, l’aumento dei prezzi, riducendo la quota di spesa sanitaria rispetto al Pil. E’ quanto emerge dalla “Relazione sulla gestione finanziaria/Province Autonome per gli esercizi 2020-”, approvata dalla SezioneAutonomie delladei. La riattivazione del Patto di Stabilità e Crescita – si legge nel documento – potrebbe avere un impatto significativo in particolare sul settore sanitario. Le riscossioni in conto competenza sono migliorate nel 2021 ma diminuite nel 2022, anno in cui si è registrato un aumento di quelle in conto residui.