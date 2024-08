Clamoroso alle Olimpiadi Angela Carini si ritira dopo il primo pugno di Imane Khalif VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’incontro di boxe femminile per i pesi welter tra l’italianae la pugile transgender algerinaKhelif era stato preceduto da aspre polemiche, a partire da quelle sollevate dal ministro dello sport Andrea Abodi che aveva messo in discussione l’equità e la correttezza del combattimento. E, in effetti, sul ring non è sembrato un incontro alla pari dal momento che è durato appena 45 secondi. L’atleta italiana ha preferitorsiessere stata colpita due volte in modo molto violento dalla pugile algerina, per poi scoppiare in lacrime.appena una quarantina di secondi dal via della gara, l’azzurrasi avvicina al bordo e annuncia il ritiro #Paris2024 #Olympics #HomeOfTheOlympics ##Parigi2024 pic.twitter.