Carini il dt dell’Italia di boxe non approva | Sono sconcertato almeno non salire poteva essere una protesta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2024), il dtdinon: «nonuna» Il ritiro di Angelacommentato dal direttore tecnico della Nazionale italiana diEmanuele Renzini che evidentemente non ha gradito la decisione dell’atleta. «Avrei preferito nonsul ring, per niente.una. Così veramente mi lascia. Probabilmente Angela ha sentito dolore al naso perché aveva un’infiammazione al naso in questi giorni, stava prendendo gli antibiotici per via di un mal di denti, e non se l’è sentita di andare avanti. Mi spiace molto, è un peccato. Avessimo valutato prima questa opportunità non saremmo saliti sul ring creando aspettative, questo movimento di gente che s’è spostata per venire a vedere questo match. Avevo immaginato un’altra fine, questa notte ho sognato di vincerlo questo incontro.