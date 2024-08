Carabinieri Ferretti nuovo comandante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Passa al maresciallo maggiore Gianlucail comando della stazionedi CastelRangone.si è arruolato nell’Arma nel 1999, è originario della provincia di Perugia e ha 47 anni. Laureato come Operatore della sicurezza e Controllo sociale, dopo la Scuola Allievidi Fossano, nel marzo 2000 ha iniziato il servizio a Marsciano, per poi proseguire nei comandi di Laterina e Arezzo. È approdato nel Modenese nel 2005, prima a Montefiorino, poi a Savignano, dove ha assunto il comando nel 2011, mantenendolo per tredici anni. m.ped.