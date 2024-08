Blitz notturno delle destre alla Camera contro la Cannabis light | undicimila posti di lavoro rischiano di andare in… fumo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nella notte scorsa, mentre il paese dormiva, nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia dellasi è consumato il delitto di un intero settore dell’economia italiana. La seduta fiume sul ddl sicurezza ha portato all’approvazione di un emendamento del governo che equipara laa quella con THC. Una mossa che, secondo molti, segna la fine di un settore in crescita e promettente, la cui esistenza è stata stroncata da decisioni prese col favoretenebre. La decisione notturna Laha lavorato incessantemente, in una maratona legislativa che ha visto l’approvazione di numerosi emendamenti, tra cui quello che di fatto cancella la differenza legale tratradizionale. Per Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ”il governo Meloni ha appena ucciso il settore dellanel nostro Paese”.