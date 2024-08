Atletica si parte con la marcia! Italia a caccia di medaglie nelle 20 km di Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) La prima gara della manifestazionena, la 20 km di, vede in lizza per l’oro il campione olimpico di Sapporo, Massimo Stano. Il fuoriclasse azzurro, che negli ultimi tre anni ha vinto anche il titolo iridato della 35 km, ha rischiato di non essere al via a, a causa di un infortunio patito durante il Mondiale di staffetta a coppie a maggio. Una frattura alla caviglia dovuta ad una borraccia gettata inavvertitamente in mezzo alla strada che ha sicuramente intaccato la preparazione del pugliese, che si è dovuto fermare per un mese e che nei giorni scorsi ha candidamente dichiarato che non ha buone sensazioni in vista di oggi. Tra i protagonisti del podio di tre anni fa ritroviamo il giapponese Koki Ikeda, che ha consolidato il suo argento olimpico con un secondo posto ai mondiali di Eugene l’anno successivo.